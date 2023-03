IN BREVE Pacchetto di sigarette venduto a minore: tabaccaio recidivo, oltre la multa... la chiusura...

Nel corso di un controllo, condotto da personale dell’Ufficio Sicurezza urbana del Comando di Polizia locale, è emerso che il titolare di una tabaccheria a ridosso del centro storico di Perugia, peraltro già sanzionata in passato, aveva venduto sigarette a un minore. Per tale violazione all’esercente la Municipale ha elevata una sanzione da 333 euro. La violazione verrà, inoltre, comunicata ai Monopoli di Stato che sono competenti a disporre la chiusura dell’attività per 15 giorni.