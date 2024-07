Estate 2024, in pieno centro fa il bagno nella vasca rialzata di una fontana salvata con l'art bonus

Semplice degrado quotidiano aggravato dall'emergenza calore che da giorni picchia sulle teste di tutti i perugini oppure qualcosa di più grave: il crescente tasso di persone fragili, in povertà, che ormai si adattano come possono alla sopravvivenza in città anche al costo di andare fuori dalle regole? Da questa foto è difficile dare un giudizio umanitario: l'unica certezza è che un uomo di mezza età sta utilizzando come una tinozza una fontana sospesa in pieno centro storico a pochi passi dalla Porta che conduce da via Marzia all'interno della Rocca Paolina. Una tinozza improvvisata ma in realtà una fontanella di alto valore storico che rischia di essere danneggiata con usi impropri. Difficile francamente dire altro.

AGGIORNAMENTO - Cresce l'indignazione a Perugia per il bagno nella fontanella da parte di un soggetto che si è scagliato contro tutti i soggetti che lo hanno inviato ad uscire da un bene storico - si tratta della Fonte Lomellina - che è stato restaurato con l'art bonus dalla Famiglia Modena in ricordo dell'avvocato e politico Marzio Modena. Sono state immesse delle telecamere proprio per prevenire questi fatti. Ora è compito della nuova amministrazione intervenire ed individuare il soggetto in questione. Non si può e non si deve mettere a rischio questi monumenti tra l'altro dedicati alla memoria dei grandi personaggi di Perugia.