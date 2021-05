Follia nella note in centro, ragazzi devastano utilitaria e filmano tutto: "Spacca sta auto di m. " "Fai il video"

Non c'entra nulla la festa per la promozione in serie B del Perugia. Non c'entrano nulla i tifosi - pacifici e gioiosi dopo la grande vittoria - da quanto appurato dai video e dai dati che abbiamo trovato sugli autori di questa orribile violenza finita poi in una storia sul social Istagram. C'entra solo la stupidità e la cattiveria, mista a chissà cos'altro che possiamo solo ipotizzare ma non dare per certo. Ieri sera un piccolo gruppo di ragazzi - due-tre - hanno pensato bene di passare alla ribalta della cronaca: per aver senza un motivo a pochi metri dal tribunale di Perugia lanciato quello che sembra essere un secchio per la raccolta differenziata casalinga contro il lunotto di Lancia Y. Il vetro è andato in mille pezzi.

Il tutto orgogliosamente ripreso da uno della combriccola con il telefonino e poi messo sul social. "Spacca questa auto di merda": grida uno al compagno armato di secchiello. "Fammi il video": richiede l'altro prima di provocare un danno alla piccola utilitaria. Un degrado e uno squallore unici. In tanti stanno facendo girare il video che è stato recapitato anche a noi. Abbiamo oscurato i volti dove era possibile pechè non sappiamo se maggiorenni, ma come chiesto dai molti lettori abbiamo rigirato a chi di dovere il video integrale. Le forze dell'ordine stanno indagando anche su altri danneggiamenti verificatesi in altre vie del centro. I profili social che hanno rilanciato e pubblicato il video ora sono diventati privati o cancellati. Ribadiamo che non sono legati al mondo del tifo.