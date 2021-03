Incendio in centro storico: fiamme all'ultimo piano di una palazzina (le foto)

Nella tarda mattina di oggi è scattato l'allarme in via del silenzio, una traversa in direzione di via della Cupa

Incendio all'ultimo piano di una palazzina in centro storico. Sul posto si trovano i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale medico del 118 ma non ci sarebbero feriti. La palazzina interessata dalle fiamme si trova in via del Silenzio numero 2: un fumo denso nero è uscito a lungo dalle fineste dell'ultimo piano. I Vigili del Fuoco hanno domato in poco tempo le fiamme ma, secondo quanto si apprende sul posto, i danni sarebbero ingenti, tanto è vero che si ipotizza la non agibilità l'intera struttura ma le verifiche sono ancora in corso. Molto dipenderà dallo stato del tetto. Le cause dell'incendio? Due al momento le ipotesi: un cortocircuito della rete elettrica interna oppure un mozzicone di sigaretta. Gli esperti dei Vigili del Fuoco stanno effettuando i rilievi del caso per risalere alla reale causa dell'incendio.

Gallery