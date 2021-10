La Polizia salva una donna che si era allontanata da casa: rintracciate e ricoverata in Ospedale

I poliziotti hanno salvato una donna, in forte stato confusionale, che si era allontanata da casa con diversi bagagli. I familiari avevano denunciato il tutto divulgando i dati, le caratteristiche fisiche, il suo abbigliamento, e una sua immagine fotografica: elementi preziosi per tutte le pattuglie impegnate nel controllo del territorio che quotidianamente, accanto alle richieste di interventi, sono sempre attenti alle note di rintraccio di persone che si allontanano senza dare notizie di se’. Il telefono della donna è stato localizzato in centro storico a Perugia. Una pattuglia della Polizia del Centro Storico transitando davanti ad un bar ha individuato la donna seduta al tavolo, con lo sguardo perso nel vuoto.

Gli Agenti con delicatezza le si sono avvicinati scambiando qualche battuta dalla quale subito si sono subito resi conto della sua fragilità e al contempo le hanno chiesto come si chiamava trovando conferme che si trattava proprio della donna scomparsa. Le condizioni della donna erano tali che i poliziotti hanno subito fatto intervenire un’ambulanza; le sue condizioni psico-fisiche ne hanno reso necessario un immediato ricovero.