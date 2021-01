Coronavirus, assembramenti in centro storico all'ora dell'aperitivo: l'intervento delle forze dell'ordine

Assembramenti in centro storico nei pressi del Duomo. L'allarme, alimentato da diverse segnalazioni, è scattato dalle 18.30 di oggi quando in questo angolo dell'acropoli diversi gruppi hanno iniziato a sostare irregolarmente di fronte ad alcuni locali che, data l'ora, potevano effettuare soltanto consumazioni da asporto come previsto dalle disposizioni per le zone gialle. Le foto degli assembramenti hanno subito fatto scattare l'indignazione sui social alimentando di nuovo forti polemiche e timori di una ripresa dei casi di contagi per una terza ondata che si sta cercando faticosamente di arginare. Sono intervenute anche òe pattuglie delle forze dell'ordine per ribadire le regole anticontagio e prendere provvedimenti in caso di palesi trasgressioni alle norme. Dalle 20 la situazione è rientrata.