LA CITTA' CHE CAMBIA | Partono i lavori per la nuova Piazza Danti: una statua, fioriere, area pedonale e arredi

Sono iniziati in centro storico i lavori di riqualificazione di piazza Danti. Il cantiere, per un importo complessivo di 180mila euro, punta ad ampliare "lo spazio pedonale e a fluidificare il traffico". Sarà installata un'opera scultorea, copia del bozzetto in bronzo raffigurante “Elisabetta con la tortorella” dello scultore Artemio Giovagnoni. La fine dei lavori è prevista ad aprile.

“L'intervento - ha ricordato l’assessore all’urbanistica Margherita Scoccia - su piazza Danti rappresenta un altro passo nella riqualificazione delle piazze del centro storico, in continuità con gli interventi già realizzati in piazza Matteotti, piazza Fortebraccio e piazza Morlacchi. Anche in questo caso si persegue lo scopo di valorizzare l'aspetto monumentale degli spazi in armonia con le esigenze di fruizione dei cittadini”

Si prevede, come da progeo, un nuovo marciapiede sul lato corto della cattedrale di San Lorenzo, con un andamento parallelo alla facciata e su un piano rialzato rispetto a quello stradale; l’ampliamento degli spazi pedonali salendo da via Calderini, fino all'accesso di piazza Piccinino, mediante la loro delimitazione, a destra con una alternanza di fioriere e paletti dissuasori e a sinistra esclusivamente con paletti dissuasori; la creazione di uno spazio ad esclusivo uso pedonale davanti all’edificio dell’ex cinema Turreno con una scansione di elementi d'arredo urbano, paletti e fioriere.