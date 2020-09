Perugia, controlli a tappeto al centro: pioggia di multe di tutti i tipi, in 18 in un locale da 10 metri quadri

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Romizi ha ascoltato le istanze e le denunce di numerosi cittadini che, in questo periodo, hanno dovuto fare i conti con alcuni frequantori della movida perugina definiti incivili e non rispettosi delle leggi e delle norme anti-covid. Sabato sera sono stati implementati i controlli dalle pattuglia della polizia locale specializzata in controlli negli esercizi commerciali. In piazza Danti numerosi sazioni: per disturbo al vicinato derivato da musica ad alto volume, per mancato rispetto delle misure anticovid, per il mancato distanziamento degli avventori (18 persone all’interno di un locale di circa 10mq.).

Ai controlli hanno partecipato il sindaco e l'assessore alla sicurezza, Luca Merli. In borghese gli agenti della municipale: alla presenza del primo cittadino e dell’Assessore alla sicurezza, hanno preso il via i controlli nei vicoli e nelle piazzette del centro con pattuglie in borghese. In via Baldeschi per somministrazione di bevande alcoliche ad un soggetto minore di anni 18 ma maggiore di anni 16. Alle ore 02.40 insieme al personale della Questura, sono stati effettuati controlli in un circolo in via della Luna dove erano presenti 25 soggetti privi di tessera del circolo contestando quindi la violazione per pubblico esercizio abusivo e dalle ore 03.40 sono stati elevati verbali a soggetti che avevano soddisfatto i propri bisogni corporali sulla strada.

Le pattuglie della polizia Locale hanno inoltre elevato violazioni per divieto di sosta in Piazza Danti mentre i volontari di Protezione Civile del Gruppo comunale Perusia hanno collaborato con tutte le forze di polizia in campo informando la popolazione sulle norme anti covid. Si prosegue anche nei prossimi giorni ad un’attività di controllo rafforzato anche in collaborazione con le altre forze di polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.