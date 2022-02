Centro e rilancio, Mercato Coperto tutto pronto per la riapertura botteghe alimentari nella parte comunale. Il punto sulla struttura

Tempi e lavori per la definitiva entrata in scena del Mercato Coperto in chiave rilancio del centro storico di Perugia. La struttura rinnovata e prossima al varo è stata al centro della commissione consiliare a Palazzo dei Priori alla quale hanno preso parte gli assessori Varasano e Scoccia oltre che i dirigenti comunali. Confermato il primo trasferimento e riapertura di alcune spazi: gli operatori mercatali alimentari, oggi presenti in piazza del Circo, troveranno spazio nell’area del mercato coperto posta sulla sinistra entrando da piazza Matteotti.

Il loro trasferimento è stato considerato dai tecnici comunali ormai imminente. Quanto agli operatori non commerciali, invece, è in corso una trattativa per individuare luoghi e modi per il trasferimento. La gestione dell’area restante del mercato coperto che non rimarrà in mano al Comune è previsto a breve l’affidamento definitivo alla società aggiudicataria. Entro l'estate dovrebbe essere andata a buon fine anche questa pratica. Sul versante parcheggi: è ancora aperta la discussione con Saba in merito ai lavori sul parcheggio che dovrebbero partire a breve in modo da consentire una riqualificazione della struttura con aumento dei posti e ripristino dell’ingresso originario da via XIV settembre.