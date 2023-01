Centro storico, assalto alle offerte della Chiesa Del Gesù: a caccia degli scassinatori

Furto nella Chiesa del Gesù di Piazza Matteotti a Perugia. A dare l’allarme è stato il parroco che, questa mattina, si è accorto che ignoti, forzando le 16 cassette delle offerte, avevano sottratto il denaro donato dai fedeli negli ultimi mesi. Gli agenti della Squadra Volante, dopo aver ispezionato l’edificio, hanno richiesto anche il supporto degli operatori della Polizia Scientifica per gli opportuni rilievi e la verifica dei sistemi di videosorveglianza per l’acquisizione delle immagini. Sono in corso le indagini da parte della Questura di Perugia per ricostruire la dinamica dei fatti e procedere all’individuazione degli autori.