Centro storico a Perugia, pattuglione contro spaccio e movida molesta. In strada: ancora tante multe

Controlli inter-forze per tutto il fine settimana in centro storico a Perugia per quest'ultimo scorcio di estate 2022. Le pattuglie di Carabinieri, Polizia e Municipali si sono interessate dalla movida cittadina. A Perugia, nelle serate di venerdì e sabato, le forze dell'ordine hanno vigilato attentamente – con pattuglie appiedate, motomontate, ciclomontate e automontate – tutte le aree del centro, tra cui Piazza IV Novembre, Piazza Danti, Corso Vannucci, Via della Viola, Porta Sole e Piazza Morlacchi al fine di contrastare lo spaccio, i furti, il vandalismo e il rispetto degli orari dei locali. Monitorato anche il rispetto della normativa prevista per l’utilizzo di impianti acustici al fine di evitare fenomeni di disturbo della quiete pubblica e del riposo delle persone. Nell’ambito dei servizi del fine settimana contro le stragi del sabato sera sono state identificate 699 persone, controllati 137 veicoli e contestate 14 violazioni al Codice della Strada.