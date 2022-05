IL PERSONAGGIO È nata una stella. Caterina Antonelli, perugina doc, dal pentagramma al palcoscenico come personaggio di Victor Hugo

È nata una stella. Caterina Antonelli, perugina doc ventiduenne, dal pentagramma al palcoscenico come personaggio di Victor Hugo. È figlia d’arte: la mamma, Costanza Bondi, copywriter e scrittrice, è capitana delle Women&work, gruppo letterario di valenza nazionale per qualità/quantità di libri e iniziative. Oltre che autrice in proprio di numerose e apprezzate pubblicazioni Caterina ha respirato arte a pieni polmoni. La ricordo bambina, pochi anni fa, picchiare sui tasti di un pianoforte verticale al foyer del Morlacchi nel corso di una presentazione del Gruppo. Poi lo studio, la formazione a Roma, l’impegno, i premi.

Ultimo quello conseguito alla terza edizione del “Civitanova Solidarity Sound”, concorso musicale di canzoni inedite, a tema sociale, per solisti e band di età compresa tra i 14 ed i 35 anni. I partecipanti sono stati giudicati dalla giuria composta dall’assessore Barbara Capponi, dal presidente della Consulta Servizi Sociali, Paolo Ugolini, e, per la parte tecnica, da Paolo Ojetti, Leonardo Fontanot e Lorenzo Morresi. Il concorso è stato vinto, per l’appunto, da Caterina con la canzone “Come l’aria”. Un brano tutt’altro che banale [Caterina Antonelli - Come l'aria (Official Video) - Bing video]. Anche in forza di un contenuto riferito al tema del bullismo. Di cui è testimone diretta per esserne rimasta vittima, non rassegnata, ma prototipo di una sana, sebbene sofferente, reazione.

Caterina ha anche dimostrato di che pasta è fatta nel Musical “L’uomo che ride” dal romanzo di Victor Hugo, in cui entra nelle vesti del personaggio Dea. Un successo che ha punteggiato una tournée di rango nazionale. Lode a Caterina cantante pop e performer di lusso. Guardo Caterina e ricordo il viso, dolce e deciso, del nonno Nazareno. Che da lassù di certo ne godrà. Non poco.