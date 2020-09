Caso Suarez, acque sempre più agitate alla Stranieri: dimissioni e un nuovo indagato

Il professore Salvatore Cingari si è dimesso dal Senato accademico dell'Università per stranieri. I rappresentanti degli studenti lo avevano già fatto nei giorni scorsi. I sindacati, che a un'ora dall'incontro con i vertifici dell'ateneo si sono visti annullare l'appuntamento, continuano a chiedere un'assemblea generale per rompere il silenzio che da rettrice e direttore generale è stato eretto intorno alle indagini sull'esame di italiano di Luis Suarez. Indagini che proseguono nella stretta riservatezza della Procura, impegnata ad ascoltare persone informate sui fatti in attesa che gli accertamenti sui supporti informatici sequestrati dalla Guardia di finanza siano depositati dai consulenti.

A Palazzo Gallenga le acque sono piuttosto agitate. Alle contestazioni sul buco di bilancio, circa tre milioni di euro, ai sospetti su forniture e alcuni concorsi, si sono aggiunte quelle di corruzione in concorso, falso e rivelazione di segreto per quell'esame che gli inquirenti hanno definito "farsa". Un esame, secondo la ricostruzione degli investigatori, preparato in anticipo su domande concordate. Contestazioni che saranno vagliate dalle indagini mentre nell'elenco degli indagati si aggiunge quello di una dirigente amministrativa a cui vengono contestati episodi distinti dalla prova "incriminata"; risalenti al 2018 e al 2019.

L'Università per stranieri è nella bufera, ma incassa il sostegno della presidente della Regione, Donatella Tesei, dopo il sostegno all'ateneo manifestato dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi, e dall'assessore alla Cultura, Leonardo Varasano.

Intervista da Il Messaggero, la presidente ha sottolineato: "L'Unistranieri è una punta di eccellenza della nostra regione e deve continuare a esserlo. Rispetto alla attuale vicenda giudiziaria mi limito a dire questo: sono garantista anche per deformazione professionale. è giusto che la magistratura faccia il suo lavoro e si facciano tutte le verifiche del caso. Attendiamo con serenità l'esito delle indagini, ma alla nostra Università noi teniamo, quindi certe vicende devono essere tenere a distanza rispetto all'istituzione universitaria che va assolutamente tutelata".