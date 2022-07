Caso Suarez, rinviati a giudizio per "l'esame farsa" gli ex vertici della Stranieri. Prosciolto l'avvocato della Juve

Rinvio a giudizio per l’ex rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia Giuliana Grego Bolli, per il direttore generale dell’Ateneo Simone Olivieri e per la professoressa Stefania Spina nell’ambito dell’indagine sull’esame farsa del calciatore Luis Suarez nel settembre 2020, finalizzato all’ottenimento delle cittadinanza.

I reati contestati sono falsità ideologica e rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio i reati ipotizzati a vario titolo.

Prosciolta dal giudice, invece, l’avvocato della Juventus (il giocatore era in trattativa con la società di Torino) Maria Cesarina Turco dopo che anche la Procura aveva chiesto il proscioglimento.

Il processo inizierà l’11 gennaio davanti al Collegio del Tribunale penale di Perugia.

Per la Procura di Perugia l’esame sostenuto da Luis Suarez alla Stranieri, per ottenere la certificazione di lingua italiana necessaria a ottenere la cittadinanza, requisito a suo volta ritenuto decisivo per concludere il passaggio del calciatore alla Juventus nel settembre del 2020 con il calciomercato ormai in scadenza, sarebbe stato combinato.

Gli imputati sono difesi dall’avvocato Francesco Falcinelli e dallo studio legale Brunelli. Le difese contestano, logicamente, la ricostruzione accusatoria sia per quanto riguarda l’anticipazione dell’esame, una pratica consueta per l’ateneo, sia per il presunto documento falsificato sempre relativo all’esame, sia per quanto riguarda le accuse di aver facilitato la prova al calciatore.