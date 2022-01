Caso Suarez, nuova data per la perizia sulle intercettazioni. Verso la decisione del gup per gli ex vertici della Stranieri

Avrà tempo fino al 15 febbraio il perito nominato dal gup di Perugia per completare la trascrizione delle intercettazioni telefoniche e ambientali, frutto dell'indagine della guardia di finanza sul presunto esame farsa di Luis Suarez.

L'attaccante uruguaiano, nel settembre del 2020, ha sostenuto un esame di italiano all'Università per stranieri. L'esame era propedeutico per l'ottenimento della cittadinanza italiana e decisivo per il suo passaggio alla Juventus che avrebbe cos acquistato un giocatore comunitario. Per favorire la buona riuscita dell'affare, secondo l'accusa, l'esame sarebbe stato concordato e falsato. Il giocatore sarebbe stato istruito su domande e risposte così da potersi preparare anticipatamente a fronte di una preparazione, rilevano gli inquirenti nelle indagini, non adeguata al livello B1 che, al contrario, gli venne riconosciuto a conclusione dell'esame. Un'inadeguatezza su cui, rileva ancora l'accusa, gli attuali imputati avrebbero sorvolato. Proprio diverse intercettazioni confermerebbero questa ricostruzione.

Il 9 marzo in aula sarà sentito il perito che sta completando la trascrizione, quindi gli imputati ovvero l’allora rettrice dell’Università per stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, la professoressa ed ex direttrice del Centro di valutazione e certificazione linguistica Stefania Spina, assistite dallo studio legale Brunelli, l’allora direttore generale dell’ateneo, Simone Olivieri, difeso dall’avvocato Francesco Falcinelli, e Maria Cesarina Turco, uno degli avvocati della Juventus. Per il 30 marzo, invece, è prevista la discussione prima della decisione del giudice.