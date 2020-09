Caso Suarez, alla rettrice dell'Università per stranieri contestato anche il reato di concorso in corruzione

C'è anche l'ipotesi di concorso in corruzione nell'avviso di garanzia notificato dalla Procura della Repubblica di Perugia a Giuliana Grego Bolli, rettrice dell'Università per stranieri, indagata con il direttore generale Simone Olivieri, i docenti Stefania Spina e Lorenzo Rocca, l'impegata Cinzia Camagna, in relazione all'esame di italiano del campione uruguaiano del Barcellona, Luis Suarez. Esame propedeutico per l'ottenimento della cittadinanza italiana, un requisito che, hanno sottolineato gli inquirenti, sarebbe stato fondamentale per il passaggio del centravanti alla Juventus.

Secondo la ricostruzione della Procura, che ha delegato la Guardia di finanza alle indagini, i vertici dell'Unistra avrebbero agevolato la prova di Suarez, di fatto concordandone i contenuti in anticipo e decidendo a priori il punteggio da assegnare al calciatore per il superamento del test di livello B1, mentre - sottolineano ancora gli investigatori sulla scorta delle intercettazioni - il candidato avrebbe avuto una preparazione in italiano ben inferiore.

La Procura contesta nello specifico a rettore e direttore generale di aver istituito una sessione straordinaria di esame proprio per favorire il campione sudamericano, adducendo come motivazione le questioni di sicurezza legate al covid. Per l'accusa, invece, la sessione dedicata sarebbe stata propedeutica al perfezionamento dell'accordo precedentemente preso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli indagati respingono le accuse, ribadendo la loro correttezza.