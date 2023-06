Sospetto caso di febbre Dengue a Perugia, scatta la disinfestazione contro la zanzara tigre: ecco dove e i divieti

E’ stata emessa ordinanza comunale a Perugia contro la diffusione della zanzara tigre a seguito di un sospetto caso segnalato dalla USL Umbria, Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanita? Pubblica, per febbre virale denominata “Dengue”, trasmessa da zanzara del genere Aedes, in corrispondenza dell’area cittadina. Essendo la zanzara tigre (Aedes albopictus) responsabile della trasmissione all’uomo di numerose malattie documentate dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC 2114), gli interventi per pervenire la diffusione sono la rimozione dei focolai larvali con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata.

In base alla richiesta dell'ASL è stato emesso il provvedimento amministrativo per consentire interventi straordinari di disinfestazione contro le zanzare nel raggio di almeno 100 metri nelle suddette vie: via Fra? Bevignate, via Francesco Moretti, via Guido Pompili, via Madonna del Riccio, via Eugubina, via Enrico Cialdini, via Valle di via del Giochetto e via Carlo Cattaneo dalle ore 2 alle ore 6 della notte del 2 giugno. "In tali vie e nell’orario dell’intervento - ha spiegato la nota del comune - viene vietato il transito pedonale e la sospensione della circolazione di tutti i veicoli eccetto quelli coinvolti nei trattamenti di disinfestazione, delle Forze dell'Ordine e dei mezzi di soccorso".

Inoltre, durante il tempo necessario all'effettuazione dei trattamenti di disinfestazione adulticida, in corrispondenza di appartamenti, locali e corti esterne siti nelle vie interessate dagli interventi si informa che: non siano mantenuti ad asciugare indumenti e biancheria all'esterno delle abitazioni; porte e finestre di appartamenti/locali siano tenute chiuse; sia sospeso l’uso di impianti di ricambio di aria; gli animali domestici e da cortile siano detenuti all'interno dei propri ricoveri o comunque allontanati e messi al riparo; si provveda ad allontanare o mettere al riparo acqua e cibo destinati agli animali; si provveda a ricoprire o svuotare le piscine ad uso natatorio; in presenza di apiari gli stessi siano preservati con le opportune modalità;

siano protette o svuotate vasche ornamentali con presenza di pesci, mantenendo al riparo gli stessi.

Inoltre, secondo l'ordinanza, " nel caso in cui possano essere irrorati anche giardini con arredi e suppellettili e/o aree gioco, siano coperti con teli le strutture, i giochi e gli arredi presenti all'esterno, o lavati accuratamente dopo gli interventi prima di renderli di nuovo fruibili; siano protetti colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e lavati accuratamente prima del loro consumo; sia consentito l'accesso all'interno delle corti private a tutto il personale coinvolto nelle operazioni di disinfestazione ovvero: Funzionari del Comune, Operatori Disinfestatori, Personale Tecnico del Dipartimento di Prevenzione della USL 1, Servizio Igiene e Sanita? Pubblica e operatori della Protezione Civile".