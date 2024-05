Caso di Dengue a Perugia, scatta il protocollo anti-zanzara aedes: il contagio, cure e lunghi strascichi post-guarigione

"La malattia può svilupparsi sotto forma di febbre emorragica con emorragie gravi da diverse parti del corpo che possono causare veri e propri collassi e, in casi rari, risultare fatali. Non si ha contagio diretto tra esseri umani": lo scrive l'Istituto Superiore della Sanità a riguardo della febbre virale, Dengue, che proprio nella giornata di oggi è stata accertata, come caso unico al momento, a Perugia con tanto di ordinanza di disinfestazione in un'area specificia di Madonna Alta e vie limitrofe per uccidere il maggior numero di zanzara del genere Aedes colpevole di trasmettere la febbre virale agli uomini.

Prevenzione e trattamento

"La misura preventiva più efficace - si legge nella scheda dell'Istituto Superiore di Sanità - contro la dengue consiste nell’evitare di entrare in contatto con le zanzare vettore del virus. Diventano quindi prioritarie pratiche come l’uso di repellenti, vestiti adeguati e protettivi, zanzariere e tende. Dato che le zanzare sono più attive nelle prime ore del mattino, è particolarmente importante utilizzare le protezioni in questa parte della giornata".

"Per ridurre il rischio di epidemie di dengue, il mezzo più efficace è la lotta sistematica e continuativa alla zanzara che funge da vettore della malattia. Ciò significa eliminare tutti i ristagni d’acqua in prossimità delle zone abitate, ed effettuare vere e proprie campagne di disinfestazione che riducano la popolazione di Aedes". Ecco dunque perche l'ordinanza perugina prevede anche il contributo importante dei residenti delle aree a rischio per una disinfestazione obbligata anche nelle aree private.

Ci sono cure?

"Non esiste un trattamento specifico per la dengue, e nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane. Le cure di supporto alla guarigione consistono in riposo assoluto, uso di farmaci per abbassare la febbre e somministrazione di liquidi al malato per combattere la disidratazione. In qualche caso, stanchezza e depressione possono permanere anche per alcune settimane".