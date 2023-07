Perugia, casa in centro storico trasformata in centrale dello spaccio: insospettabile in manette

Irruzione dei carabinieri di Perugia in un appartamento in centro storico: scoperto covo dello spaccio. I militari hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 20enne albanese, appena arrivato in Italia, incensurato e domiciliato a Perugia.

Nella casa i carabinieri hanno trovato due chili di cocaina, due chili di hashish, alcune dosi di marijuana, due chili di sostanza da taglio, 2 bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e 2.320 euro in banconote da 20 e 50 euro.

Il 20enne è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Capanne in attesa di giudizio. Il blitz è scattato durante il monitoraggio di alcuni giovani con precedenti per spaccio. Il viavai dall'abitazione del 20enne ha fatto il resto. La droga e i soldi sono stati sequestrati.