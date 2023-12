Perugia, carabiniere fuori servizio cattura una ladra

Tenta il colpo al centro commerciale, ma incappa in un carabiniere fuori servizio: 23enne residente a Valfabbrica e con precedenti denunciata per furto aggravato. È successo in un centro commerciale di Ponte San Giovanni. Il militare, libero dal servizio, ricostruisce una nota dell'Arma, "è stato attirato dalle urla della proprietaria di un vicino negozio che, gridando aiuto, inseguiva un’altra donna".

Il carabiniere è intervenuto e ha bloccato la ladra con 60 euro di merce appena rubata. La giovane è stata denunciata.