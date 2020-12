La Lega di Perugia regala 50 tute anti-covid ai poliziotti del Carcere di Capanne

Consegnate 50 tute anti-covid da parte della Lega di Perugia alle forze dell'ordine che operano all'interno del carcere di Capanne. La consegna è avvenuto questa mattina quando una delegazione leghista - formata dal deputato Simone Pillon, dall’assessore del Comune di Perugia Luca Merli, i consiglieri comunali del Gruppo Lega Roberta Ricci e Alessio Fioroni e la responsabile provinciale di Perugia della Lega Manuela Puletti - sono stati ricevuti nella struttura penitenziaria perugina.

“Queste tute anti covid – ha spiegato Simone Pillon – sono per gli agenti della polizia penitenziaria che sono spesso in prima linea e si trovano a contrastare a mani nude la criminalità, ma anche per garantire alle persone che albergano nel carcere di Capanne la sicurezza sanitaria”. L'assessore Merli ha portato agli operatori il sincero ringraziamento anche da parte dell'amministrazione comunale Romizi "per il prezioso lavoro che state svolgendo".

La responsabile provinciale della Lega Manuela Puletti ha spiegato anche l'importante risultato ottenuto in commissione parlamentare con l’ultimo emendamento del Decretlizia penitenziaria”. Domani la delegazione leghista consegnerà altre tute anti-covid agli agenti del carcere di Spoleto.