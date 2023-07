Picchia il cane con calci e bastonate, una persona filma tutto e finisce nei guai: denuncia e cani portati via

Il personale dell'Usl, su richiesta della Polizia, ha sequestrato due cani presunte vittime di violenza da parte del padrone dopo una prima visita medica e una denuncia. Gli animali si trovano in una struttura in attesa delle decisioni della magistratura. Il tutto ha avuto inizio quando una persona ha filmato un uomo colpire con violenza con calci e colpi di bastone all'interno della propria abitazione. E subito dopo ha allertato la Questura.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno fermato il padrone del caso – un perugina di 46 anni – che, alla vista dei poliziotti, ha palesato un evidente nervosismo ed insofferenza al controllo ritenendo di non aver commesso nessun reato. Il 45enne ha confermato di aver percosso l’animale – un cane di razza labrador – in un momento d’ira. All’interno dell'appartamento era presente anche un altro cane, da qui la decisione di contattare il personale dell’USL al fine di verificare le condizioni di salute dei due animali. L'uomo è stato denunciato per il reato di maltrattamento di animali.