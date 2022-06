Tumori della pelle, la campagna di prevenzione dell'Aucc è un successo: 200 prenotazione. "La fascia d’età a rischio tra i 35 e i 65 anni di età"

Adesione importante dei cittadini alla campagna di prevenzione gratuita contro i tumori della pelle “Neo Amico Mio”, promossa, nella giornata odierna, da Aucc, nella sua sede di Perugia. Una battaglia per la prevenzione frutto della collaborazione ultra decennale fra l’associazione e Villa Salus di Bastia Umbra. Quasi 200 prenotazioni in un giorno. Le visite mediche sono state effettuate, con la tecnica di dermoscopia a epiluminescenza, dal dottor Giulio Franceschini e dalla dottoressa Chiara Franceschini, di Villa Salus.

Viste le tante prenotazioni, quasi 200 in un solo giorno, l’Aucc ha già programmato nuove date a partire dal prossimo settembre, fra la zona del Lago Trasimeno, l’area Norcia-Cascia e il ternano. “La prevenzione è un fattore chiave per intervenire tempestivamente”: è quanto afferma il dottor Giulio Franceschini che ricorda l’importanza della prevenzione del tumore della pelle, al pari di quello al seno, o all’intestino.

“I nei pericolosi – prosegue – sono quelli con colore molto scuro, con una forma molto irregolare e che si sviluppano in poco tempo. Un neo omogeneo, tutto di un colore tranquillo che non si è modificato nel tempo non desta preoccupazione. Ma occorre sempre fare una mappa dei nei”. Sull’importanza della prevenzione, il dottor Franceschini sostiene: “Sono oltre 10 anni che collaboriamo con Aucc e in questo periodo abbiamo visitato gratuitamente oltre 3000 persone, in tutta l’Umbria. Abbiamo visto tantissimi tumori della pelle, tantissimi melanomi e tanti nei a rischio. Come per qualsiasi forma di diagnosi precoce, i tumori in fase iniziale, una volta asportati, non danno problemi. Una diagnosi tardiva può significare metastasi o interventi più invasivi”.

Il tumore della pelle è una tipologia particolarmente aggressiva che fa registrare, ogni anno, in Italia, 7000 nuovi casi e 1500 decessi. La fascia d’età più a rischio è quella tra i 35 e i 65 anni di età. L’evento è in collaborazione con Cesvol, Rotary Club Assisi, Avis regionale Umbria, con il patrocinio dell’Ordine Provinciale dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri.