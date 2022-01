Dal 18 gennaio 2022, dalle ore 8, l’accesso all’area tamponi in piazzale Umbria Jazz sarà così modificato e regolato: accesso consentito da via Pietro Conti (fronte stadio Curi) seguendo la segnaletica interna al parcheggio; uscita rotatoria Giovanni Perari lato Questura. Sul posto sarà presente il personale della Protezione Civile del Comune di Perugia per assistere la popolazione.