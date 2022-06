Multato per guida senza patente: denuncia i Carabinieri, ma finisce sotto processo per calunnia

Un 34enne marocchino, difeso dall’avvocato Andrea Bellachioma, è finito davanti al giudice con l’accusa di calunnia nei confronti di due carabinieri.

L’uomo, secondo la Procura di Perugia, avrebbe accusato i due militari, “pur sapendoli innocenti” di aver dichiarato il falso durante un controllo.

Il 5 novembre del 2018 l’imputato si sarebbe presentato in Questura, a Perugia, per denunciare che due mesi prima si era recato in un bar in via Pellas dopo aver finito di lavorare, come badante presso un anziano nelle vicinanza.

Dopo aver chiesto una birra al barista, se la sarebbe vista rifiutare dal titolare, che lo invitava anche a lasciare il locale.

L’imputato chiamava la Polizia e una pattuglia “costringeva il barista a servirmi” si legge nella denuncia presentata dall’uomo e acquisita agli atti processuali come corpo del reato.

L’uomo si sedeva ai tavolini all’esterno per consumare la sua birra e poco dopo arrivava una pattuglia dei Carabinieri “che ho poi saputo essere stati chiamati dal barista, forse per pura ripicca e ritorsione” si legge ancora nella denuncia.

I militari avrebbero chiesto documenti e permesso di soggiorno, indicando anche un motorino parcheggiato nelle vicinanze e chiedendo se fosse il suo. L’imputato rispondeva che era di un amico che stava aspettando per essere riportato a casa. Secondo la falsa denuncia i militari avrebbero tentato di forzare con un cacciavite il sellino dello scooter, ma l’imputato interveniva e apriva con le chiavi che l’amico gli aveva lasciato in precedenza.

I Carabinieri, secondo l’uomo, avrebbero redatto un verbale di contravvenzione in cui si affermava che egli era alla guida, senza aver mai conseguito la patente e con il veicolo che veniva sottoposto a fermo giudiziario.

La ricostruzione dei fatti in denuncia, però, è stata ritenuta dalla Procura fasulla e quindi è scattata la denuncia, e il processo, per calunnia.