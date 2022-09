Caldo anomalo da giorni, ma cambia tutto secondo l'esperto 3Bmeteo: "Non solo temporali, ma temperatura in picchiata". Le previsioni in esclusiva

"Sull’Umbria stiamo vivendo una fase decisamente calda. A causa di una rimonta anticiclonica di matrice africana, le temperature sono di nuovo impennate su valori decisamente oltre la media": l'analisi porta la firma di Federico Brescia, esperto di 3Bmeteo, che ha spiegato il motivo di questo ritorno di caldo oltre le medie dall'inizio di settembre ad oggi. Ma durerà? "Il caldo si farà sentire ancora per un paio di giorni ma il tempo inizierà gradualmente a peggiorare già dalla giornata di domani, mercoledì 14, con nuvolosità in aumento ma in un contesto ancora ampiamente asciutto. Da giovedì a sabato invece avremo giornate caratterizzate da una spiccata instabilità con temporali anche forti, possibili grandinate e colpi di vento. Non mancheranno delle temporanee schiarite e pause asciutte".

Ma le temperature scenderanno e di parecchio dal fine settimana prossimo: "Sabato entrerà aria decisamente più fredda che causerà un crollo termico anche di una decina di gradi. Le temperature minime da domenica potrebbero scendere intorno ai +10°C, mentre di giorno si toccheranno i 22-24°C. Un netto cambio d’aria".