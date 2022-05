Cucciolo solo in casa piange per ore, "salvato" dalla vicina di casa 95enne

Il cagnolino latrava disperato. La vicina di casa cercava di capire da dove venisse quel pianto disperato, voleva aiutarlo quell'animale. Ma non c'era modo di capirlo. Il lamento proseguiva, la sua preoccupazione aumentava. A quel punto,ha deciso di chiamare il numero di pronto intervento chiedendo l'aiuto della polizia per soccorrere l'animale.

La signora, 95 anni, agli agenti ha spiegato che cosa fosse successo e, poco dopo, senza la necessità di interventi particolari, la vicenda si è risolta nel migliore dei modi. Perché il cagnolino ha potuto riabbracciare il suo padrone e fargli le feste. Il proprietario, un 25enne vicino della signora, era uscito per fare la spesa, lasciando a casa il cucciolo. Che, però, da solo non voleva stare e aveva iniziato a piangere. L'animale è risultato in buone condizioni, per cui la vicenda si è conclusa così. Anzi con un ulteriore lieto fine. Quando il 25enne dovesse assentersi, il suo cane avrà una baby sitter assicurata: la signora.