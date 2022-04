Ubriaco prima crea il caos in un bus e poi insulta e minaccia i passeggeri: fermato e multato pesantemente

Sanzione da 300 euro per ubriachezza molesta manifestata su un bus di linea a Perugia da un soggetto considerato pericoloso dagli inquirenti. E' accaduto nei giorni scorsi nel capoluogo di regione, i poliziotti sono intervenuti a seguito della richiesta di intervento da parte dell’autista di un bus di linea per la presenza di un passeggero che, completamente ubriaco e senza indossare alcun dispositivo di protezione individuale, aveva iniziato a gridare e bestemmiare per poi prendere di mira con insulti e minacce i passeggeri e l'autista. L'uomo non si è calmato neanche davanti alla Polizia: da qui la decisione di fermarlo, farlo scendere dal bus e infine per il trasferimento in Questura. Tutto questo per far ripartire la corsa del mezzo pubblico e allo stesso tempo mettere in sicurezza i passeggeri. L'operazione si è conclusa in pochi minuti e con esito positivo. La corsa del bus ha subito un ritardo di una decina di minuti.