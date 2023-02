LA CITTA' CHE CAMBIA Perugia sarà la prima città d'Italia con il Bus Rapid Transit: aggiudicato appalto, ecco come funziona il servizio

Aggiudicata la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della prima linea in Italia del BRT, Bus Rapid Transit, tragitto Pievaiola – Settevalli (linea Castel del Piano – Fontivegge) in Perugia finanziato dal Next Generation EU, Misura M2C” 4.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR. L’appalto integrato è stato affidato ad un raggruppamento di imprese con capofila TECNOSTRADE S.R.L, SPINELLI E MANNOCCHI S.R.L., CONSORZIO STABILE C.S.I. – CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA, CALZONI SPA, TODINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. per aver conseguito il miglior punteggio complessivo sull’offerta tecnica e con un ribasso economico del 13,310%. La progettazione sarà coordinata da RPA S.r.l., e condotta assieme a NET Engineering S.r.l., E.T.S. S.p.A. e Cooprogetti Soc. Coop.

L’ importo contrattuale è dunque pari a 64 milioni di euro oltre Iva, di cui 62mila per lavori e 2545110,89 per progettazione definitiva ed esecutiva.

“Sono molto soddisfatto, Perugia, è la prima città d’Italia ad aver assegnato l’esecuzione dei lavori per il BRT grazie ai nostri uffici, ai nostri dirigenti che hanno dimostrato una grande professionalità vista la portata eccezionale del progetto e la complessità delle procedure. Oggi l’innovativo sistema di trasporto elettrico – dichiara ancora il Sindaco Romizi – che verrà costruito da aziende perugine non è più un solo un progetto ma diventa una realtà. Perugia sarà una delle città capoluogo d’Italia dotata di un nuovo concetto di mobilità caratterizzato da un basso livello di emissione ed elevata capacità di trasporto.”

Il servizio si snoderà lungo circa 13 km di percorso, da Castel del Piano a Fontivegge attraverso S. Andrea delle Fratte, San Sisto, il polo ospedaliero, via Settevalli. Il percorso sarà per il 47% circa in sede propria lungo corsie riservate; le fermate saranno 22, di cui una aggiuntiva offerta dall’aggiudicatario. Lungo il percorso le intersezioni semaforiche daranno la priorità di passaggio al BRT, così da aumentare la velocità di corsa.

Il BRT da Castel del Piano a Fontivegge avrà corse regolari e ravvicinate con una frequenza, ipotizzata dagli uffici, di una corsa ogni 30 minuti che diventeranno più ravvicinate, una ogni 15 minuti, nelle ore di punta. Da San Sisto, invece, vi sarà una corsa ogni 10 minuti. Oltre alla progettazione e all’esecuzione dei lavori, il progetto prevede la fornitura dei bus, per un totale complessivo di € 109.054.091,31 di cui € 104.054.091,31finanziati con fondi PNRR, un contributo del 20% superiore a quello inizialmente concesso.