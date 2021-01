LA FOTO NOTIZIA Bulagaio, cadono alberi e rami sulla strada: disagi per gli automobilisti

Giornata difficile per i Vigili del Fuoco della provincia di Perugia che stanno fronteggiando diverse emergenze causate dal maltempo. Alcune squadre del perugino sono intervenute anche in Bulagaio, in particolare nel parcheggio Sant'Angelo dove alcune auto sono rimaste bloccate in attesa del taglio, raccolta e smaltmento del materiale caduto i terra.

