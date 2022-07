Borseggiatore in azione sul bus: sfila il borsello ad un passeggero e fugge, ma viene inseguito dal proprietario e denunciato

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in piazza dell’Università su richiesta di un cittadino che aveva subito il furto del borsello, ma aveva individuato e fermato l'autore.

Il furto è avvenuto all'interno di un bus di linea. I poliziotti della Squadra Volante, immediatamente giunti sul posto, hanno preso contatti con la vittima che, visibilmente scossa, ha riferito di aver poggiato il borsello all’estremità del sedile e di essersi accorto che era stato rubato solo al momento di uscire.

L’uomo ha raccontato che, grazie all’aiuto di un passeggero dell’autobus che aveva visto l’accaduto e fornito la descrizione dell’autore del gesto, era riuscito a rintracciare il soggetto e a fermarlo nei pressi della fermata del bus. Raggiunto, ne era nata una discussione e dopo essere riuscito a riappropriarsi del borsello, aveva chiesto l’intervento della Polizia di Stato.

I poliziotti, a quel punto, dopo aver identificato l’uomo, un italiano di 56 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti, lo hanno denunciato per il reato di furto con destrezza.