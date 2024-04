Tenta la rapina in un negozio, la proprietaria lo chiude dentro: arrestato

L'avrebbe minacciata con un bastone. Il volto coperto da un foulard per non farsi riconoscere. Voleva i soldi della cassa, ha provato a prenderseli da solo. Ma questo, secondo quanto ricostruito, gli è stato fatale, perché, approfittando di questo momento, la titolare del negozio è uscita e ha chiuso la serranda della sua attività con il rapinatore all'interno. In pochi minuti è arrivata la polizia e, perquisendo l'uomo, poi identificato per un 54enne con diversi precedenti, gli agenti hanno rinvenuto il foulard corrispondente alla descrizione di quello utilizzato per coprirsi il volto, mentre sotto un mobile è spuntato il bastone.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina aggravata. Si trova ora nel carcere di Capanne.