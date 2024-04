Perugia, blitz delle forze dell'ordine: locale chiuso per "assenza delle condizioni minime di sicurezza"

Controlli a tappeto nei locali della città. In azione polizia, carabinieri, polizia locale e anche vigili del fuoco. Nel corso dei controlli a Perugia le forze dell'ordine hanno chiuso un locale a Ponte San Giovanni. Secondo quanto riportato dalla Questura di Perugia "sono emerse delle violazioni relativamente al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Infatti, i dispositivi antincendio sono risultati scaduti; il personale non è stato in grado di esibire la documentazione relativa al personale antincendio - così come da disposizione impartite dalla Commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo - e un’uscita di sicurezza non è risultata agibile".

Disposta "l’immediata chiusura del locale di pubblico spettacolo per assenza delle condizioni minime di sicurezza".

A Fontivegge, invece, in piazza del Bacio, gli agenti hanno trovato un locale senza permessi per la musica.