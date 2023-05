Perugia, blitz dei carabinieri in una casa: eroina e 7mila euro in contanti, tre arresti

Blitz dei carabinieri di Perugia in una casa a Monteluce: tre arresti e due denunce per spaccio. Il covo è stato scoperto grazie ai residenti che hanno segnalato movimenti sospetti in un appartamento della zona.

L'irruzione è scattata al primo appostamento. I militari hanno intercettato e bloccato un 25enne - cittadino nigeriano - già noto alle forze dell'ordine: dalle tasche sono saltati fuori 20 grammi di eroina. Così è scattato il blitz. I carabinieri hanno trovato 255 grammi di eroina e 7mila euro in contanti. Due quarantenni - cittadini nigeriani - sono stati arrestati per spaccio. Le loro compagne sono state denunciate.

I tre uomini sono stati rinchiusi nel carcere di Capanne.