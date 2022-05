Bimbo ricoverato al Meyer di Firenze, la madre respinge le accuse: nessun maltrattamento

Il bambino è stato sottoposto regolarmente a controlli, è seguito da una pediatra che, anche il giorno del suo ricovero era stata allertata perché aveva dei disturbi. È stato portato in ospedale dal marito di un’amica della madre per accelerare i soccorsi, lei non c’era perché si era sentita male. A nostro modo di vedere non c’è abbandono di minore, non ci sono maltrattamenti. Siamo fiduciosi che già gli accertamenti medico legali avviati oggi chiariranno il quadro”. Così l’avvocato Carmela Maria Grillo, che con la collega Francesca Crisopulli, difende la mamma del bambino arrivato in ospedale a Perugia in arresto cardio-circolatorio.

Per quanto riguarda la frattura al braccio, che alla fine di marzo aveva comportato un primo ricovero del bimbo, “si è trattato di un incidente domestico” spiega ancora l’avvocato Grillo, sottolineando come le bruciature causate dal ghiaccio, applicato al momento dell’incidente stesso, “non erano state segnalate in precedenza, eppure la signora ha portato il figlio regolarmente alle visite”. Mentre sulle lesioni riscontrate alla testa, dice, ancora “è un aspetto che gli accertamenti chiariranno per quello che sono, non conseguenza di maltrattamenti”.