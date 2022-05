Bimbo di un anno in arresto cardiocircolatorio, è ancora grave dopo il trasferimento al Meyer

E' stabile, ma ancora in gravissime condizioni il bambino di un anno, arrivato domenica mattina in arresto cardiocircolatorio all’ospedale di Perugia e ieri trasferito in elicottero al Meyer di Firenze.

Il piccolo è ricoverato in rianimazione, in coma farmacologico. Impossibile al momento, per i medici, sciogliere la prognosi che rimane, quindi, riservata. La Procura della Repubblica di Perugia ha aperto un’inchiesta per verificare l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia. Il bambino, secondo il racconto della madre, aveva rischiato di rimanere affogato con un pezzo di biscotto. Dopo aver tolto l’ostruzione, il piccolo che non respirava, sempre secondo questo racconto, sarebbe stato bagnato con dell’acqua nel tentativo di farlo rinvenire. Senza successo. Di conseguenza, la corsa in ospedale. Dove i medici, però, hanno riscontrato una frattura alla testa e una tumefazione alla fronte che getta su tutta la vicenda un'ombra molto pesante. Inoltre, il piccolo, a marzo era stato già ricoverato per la frattura di un omero. Circostanze su cui gli inquirenti, inevitabilmente, vogliono fare chiarezza al di là del racconto della madre, ritenuto piuttosto confuso anche se potenzialmente coerente, e dei testimoni, sentiti a lungo in Procura. Maltrattamenti o incuria sarebbero le ipotesi che gli inquirenti seguono per spiegare il fatto.