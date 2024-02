Perugia, bimba di due anni travolta da un termosifone

Corsa in ospedale per soccorrere una bimba di due anni travolta da un termosifone. È successo a Perugia nel pomeriggio di mercoledì 14 febbraio. A riportare la notizia il Corriere dell'Umbria. La piccola, ferita, è stata soccorsa dal 118 e portata al Santa Maria della Misericordia dove è stata ricoverata prima in rianimazione e poi trasferita in Pediatria.

Secondo la ricostruzione del quotidiano i genitori avrebbero raccontato ai soccorritori che la piccola si sarebbe arrampicata sul termosifone per giocare e che questo si sarebbe staccato dal muro. La bimba ha riportato seri traumi da schiacciamento, ma sarebbe fuori pericolo.