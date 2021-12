Le farmacie comunali di Perugia sono la punta di diamante del Comune: bilancio in utile, assunzioni e nuova apertura in vista

Approvato in commissione il bilancio 2021 dell'Afas - farmacie comunali - che presenta un utile netto di esercizio pari a 163.260 euro. L’obiettivo di Afas per il triennio è mantenere il trend consolidato negli ultimi due esercizi in merito al contenimento delle spese cercando contestualmente di prevedere anche un

aumento degli introiti mediante apertura di nuovi sedi farmaceutiche e nuovi investimenti volti al restyling delle farmacie e all’introduzione di servizi nuovi. Sul fronte delle aperture è prevista una farmacia nel centro commerciale di Collestrada (250.000 euro). Per tutti gli investimenti saranno utilizzare risorse proprie senza ricorrere a prestiti o mutui.

Per quanto riguarda la pianta organica . In relazione al personale: assunti 24 farmacisti a tempo indeterminato da ottobre, un amministrativo e 3 aiutanti. Il direttore generale Raimondo Cerquiglini ha ricordato anche il consolidamento del paniere di prodotti a prezzo agevolato, i rapporti con gli asili comunali per la fornitura scontata di prodotti per l’alimentazione infantile, le campagne di prevenzione e screening, la campagna fatta in collaborazione con Caritas per la raccolta di farmaci senza ricetta medica e integratori e quella ancora in atto, “Un dono per tutti”, in collaborazione sempre con Caritas e con il Comitato per la vita Daniele Chianelli.