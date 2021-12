Auto si ribalta sul raccordo Perugia-Bettolle: ferito il conducente, sul posto il 118

Un'automobile si è ribaltata sul raccordo Perugia-Bettolle, dopo la galleria di Madonna Alta in direzione lago. È successo nel primo pomeriggio di oggi (martedì 14 dicembre) e sul posto, oltre alla Polizia Stradale, sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre poi dall'abitacolo il conducente che è stato affidato alle cure del 118. Secondo quanto appreso da Perugia Today non sarebbero gravi le condizioni dell'uomo, che verrà comunque sottoposto ad accertamenti.

Quasi in contemporanea, sempre in direzione Bettolle, uno scontro tra due mezzi è invece avvenuto all'innesto della galleria Volumni (riaperta a fine ottobre dopo i lavori di messa in sicurezza che si erano resi necessari in seguito a un grave incidente). Nessuna conseguenza grave per le persone coinvolte e traffico velocemente ripristinato con l'intervento della Polizia Stradale.