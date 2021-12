Coronavirus, di nuovo positivo il Cardinale Gualtiero Bassetti: il bollettino medico, sospesi tutti gli impegni

Sintomi simili a quelli di una normale influenza ma per il momento di scarsa entità e quindi nessuna complicazione che richieda ossigeno o addirittura un ricovero. E' questo il quadro clinico aggiornato al tardo pomeriggio di oggi del Cardinale Gualtiero Bassetti che è risultato positivo - per la seconda volta - al Covid dopo il test effettuato questa mattina alle prime avvisaglie di un malessere diffuso. Il Cardinale si è subito isolato nel suo appartamento in arcivescovado ed attualmente ed è monitorato costantemente. Il vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi, annunciando che “tutti gli impegni pastorali del cardinale, nel periodo natalizio, sono stati annullati”. Bassetti era stato già ricoverato un anno fa per via del Covid due settimane, nonostante un quadro clinico difficile era riuscito a guarire tornando alla sua attività pastorale. Si sta velocemente ricostruendo anche tutta la linea dei contatti con il Cardinale per tamponi e isolamenti.