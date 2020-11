Un Natale diverso ma al Barton Park tornano le luci e i simboli della tradizione. Romizi: "Brilla nella notte la speranza"

Non è e non sarà un natale come tutti gli altri. Il coronavirus, con la sua seconda ondata, ha stravolto tutto: lavoro, vite e persino famiglie. Ma nelle città con il coprifuoco non mancheranno le luci delle feste che stavolta brilleranno di una luce di speranza più che di gioia. Il primo angolo in festa della città è lo stupendo Barton Park che da ieri sera sì è vestito con i colori e i simboli della tradizione. Il viale principale e il grande albero di Natale centrale, infatti, sono stati accesi da mille luci in occasione delle prossime festività. «In quest'anno così particolare – spiegano i fratelli Bartolini del Gruppo Barton -, accendiamo le nostre luci per accendere la speranza. La speranza che questo periodo difficile passi il prima possibile, senza dimenticare di trovare il sorriso per quello che abbiamo e per quello che il momento rappresenta, infatti siamo certi che con un sano ottimismo e buona propositività ne usciremo tutti più forti e più uniti».

All'accensione, in una cerimonia riservata in rispetto di tutte le norme anti Covid, ha partecipato il sindaco di Perugia Andrea Romizi, da sempre sostenitore delle iniziative del parco. «Questo sarà un Natale diverso – ha detto Romizi -: abbiamo davanti un anno in cui rifletteremo tutti su quello che ci sta accadendo, quello che abbiamo alle spalle e ciò che sarà il nostro futuro. Non dobbiamo perdere la speranza, ma dobbiamo lavorare insieme in maniera coesa per superare questo momento e le angosce che la pandemia ha portato con sé. L'augurio è di tornare a sorridere, di ripartire. Per questo ringrazio il Gruppo Barton che ha organizzato questo momento, semplice ma prezioso».

Così il Barton Park si arricchisce anche quest'anno di quell'atmosfera gioiosa e che sa di rinascita che solo il Natale sa dare, per un parco da frequentare come sempre in totale sicurezza.