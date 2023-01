Il Comune lancia appello ai privati: pubblicità sulle rotonde cittadine per finanziare verde e manutenzioni

Cercasi privati per sponsorizzare le rotatorie cittadine garantendo così la loro manutenzione a costo zero. Sono 50 le strutture che l’Amministrazione comunale intende mettere in un bando che nelle prossime settimane si provvederà alla pubblicazione per la ricerca degli sponsor.

L’atto prevede, oltre all’elenco delle rotatorie che, peraltro, potrà essere aggiornato successivamente, due modifiche al regolamento sulle sponsorizzazioni. La prima consente l’estensione dell’accordo dagli attuali 6 anni (tre più proroga su richiesta del privato di altri tre) a 9 anni (cinque più eventuale proroga di altri quattro) onde favorire progetti di valorizzazione delle aree. La seconda permetterà di installare al centro del verde della rotatoria un cartello con il nome dello sponsor, come consentito dalla modifica introdotta nel 2021 al codice della strada.

“Questa proposta – sottolinea l’assessore Otello Numerini – rientra nell’ambito del principio, previsto nella nostra Costituzione, della sussidiarietà orizzontale che intende sostenere e valorizzare il ruolo ed il protagonismo di associazioni e privati nella gestione e manutenzione dei beni pubblici. Si tratta di una forma positiva di collaborazione tra soggetto pubblico e privati che consentirà di restituire alla città spazi verdi più belli e curati”.