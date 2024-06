Perugia, bambina di due anni precipita dalla finestra: indaga la polizia

La polizia di Perugia, coordinata dalla Procura di Perugia, con il personale della Scientifica e gli agenti della Mobile, sta eseguendo degli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto successo a Mugnano nella mattinata di mercoledì 19 giugno. Un bambina di due anni è precipitata dalla finestra di un'abitazione al secondo piano. La piccola, secondo la ricostruzione della polizia, "lesioni ma, al momento, non è in pericolo di vita". La caduta, spiegano dalla Questura, è stata "attutita da alcuni bidoni dell’immondizia posizionati sotto la finestra dell’abitazione".

La bimba è stata subito soccorsa dal 118 e portata all'ospedale Santa Maria della Misericordia in elicottero.