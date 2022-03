Finisce con l'auto nella scarpata e scompare nella boscaglia, 51enne salvata dalla polizia

L'auto fuori strada l'ha notata un passante. Era finita in una scarpata lungo la strada San Marco-Cenerente Una brutta disavventura per una 51enne che con l’auto era finita, nel pomeriggio, in una scarpata lungo la strada San Marco - Cenerente di Perugia. Rovesciata su un fianco. Il testimone ha dato subito l'allarme e consentito, così, l'intervento degli agenti della squadra volante.

Che, nel veicolo, ribalto in mezzo alla boscaglia, hanno trovato una donna, la conducente del mezzo, bloccata al suo interno e ancora scossa per l'accaduto. La donna, 51 anni, ha spiegato agli agenti di aver perso il controllo dell'auto.

Dopo averla tranquillizzata, gli agenti l’hanno aiutata ad uscire in sicurezza dal veicolo. Nel frattempo, i poliziotti hanno avvisato vigili del fuoco e 118.

La donna, che ha riportato alcune abrasioni dovute alla rottura dei vetri, è stata trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia per ulteriori accertamenti.