Alle due notte hanno schivato un'auto ferma sulla corsia di sorpasso: si era addormentato per via dell'alcol

Ferma nella corsia di sorpasso, priva del triangolo per la segnalazione di veicolo in avaria, senza le quattro frecce di emergenza accese e l'abitacolo completamente al buio, motore spento. Un pericolo su strada incredibile e che in diversi avevano schivato - intorno alle 2 di notte - e poi denunciato alle forze dell'ordine. Sul posto, in località di Ponte San Giovanni, sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale che hanno trovato il conducente mentre dormiva tranquillamente.



Una volta svegliato l’uomo – un cittadino di 44 anni, residente a Perugia – è stata spostata l'auto oltre il margine della carreggiata per mettere in sicurezza la strada. La prova del palloncino ha confermato tutti i sospetti: un tasso alcolemico pari 1,24 g/l. Il 44enne perugino è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente di guida per la successiva sospensione da 6 mesi a un anno e decurtazione di 10 punti. Fortunatamente, la sosta dell'auto in mezzo alla corsia non ha provocato incidenti.