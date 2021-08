Scritta antisemita sul busto di Guglielmo Miliocchi, il Comune di Perugia: "Indagherà la Polizia locale"

Una scritta antisemita ("scimmia ebrea") che ha scatenato lo sdegno di molti perugini e non poteva lasciare indifferente l'amministrazione comunale di Perugia, intervenuta sull'atto vandalico ai danni del busto di Guglielmo Miliocchi ai Giardini di Sant'Ercolano.

"In questi giorni è stato imbrattato il busto dell’antifascista Guglielmo Miliocchi, sito presso i giardini Moretti Caselli in via Indipendenza - si legge in una nota del Comune -. L’atto vandalico, condannato decisamente da tutta l’amministrazione, offende la comunità perugina e sarà oggetto di indagine accurata da parte della Polizia Locale per arrivare al più presto agli autori".