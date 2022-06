Perugia, attacca "cavi volanti" al contatore del vicino per alimentare il suo negozio: processato per furto

Allaccio abusivo al contatore del vicino di appartamento per alimentare il proprio negozio. Un comportamento che è costato una denuncia e un processo ad un nigeriano di 50 anni, difeso dall’avvocato Massimo Brazzi, con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica.

Secondo la Procura di Perugia, il commerciante “al fine di trarne profitto, s’impossessava dell’energia elettrica per un consumo indeterminato, erogata dal contatore Enel intestato ad un cittadino” straniero e suo vicino di appartamento, “collegando lo stesso attraverso cavi elettrici volanti all’esercizio commerciale etnico in via Mario Angeloni”.

Il fatto di aver collegato dei cavi al contatore dell’energia elettrica in un palazzo e poi aver steso quei cavi volanti fino al suo negozio, per l’accusa costituiscono un “mezzo fraudolento” e una aggravante del reato, che dagli accertamenti sarebbe avvenuto fino al 12 febbraio del 2016.

Quel giorno, infatti, dopo che la vittima del furto di energia aveva sporto denuncia, l’Enel aveva mandato una squadra a controllare il contatore e per verificare l’aumento dei consumi, trovandosi di fronte ai cavi penzoloni che portavano al negozio, il cui contare era fermo, senza alcun consumo.

La vittima del furto, un cittadino marocchino di 56 anni, si è costituito parte civile tramite l’avvocato Donatella Frisullo.