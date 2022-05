Sulle strade della movida e sulle piazze del Calendimaggio: pioggia di multe, una trentina i locali passati al setaccio

Continuano senza sosta i controlli organizzati dalla Polizia di Perugia nelle zone del centro cittadino, sia del capoluogo che della provincia, per prevenire gli episodi di spaccio, abuso di sostanze alcoliche, risse, situazioni di degrado e bivacco attraverso il monitoraggio dei punti maggiormente interessati dalla “movida” del fine settimana. Tra gli obiettivi: prevenire ogni forma di illegalità e di degrado. Oltre alla Questura di Perugia, nella task-force erano presenti miliari dell’Arma dei Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale.

Grande attenzione è stata rivolta all’evento del “Calendimaggio” che fa il suo ritorno nella città di Assisi dopo due anni di stop a causa dell’emergenza pandemica. Oltre ai servizi di controllo del territorio per la “movida”, è stato organizzato uno speciale piano di sicurezza per garantire che l’intera manifestazione si svolgesse assicurando ai numerosi turisti previsti e al pubblico di poter godere l’evento in tranquillità. Il bilancio del fine settimana: sono state controllate in tutta la provincia di Perugia 1068 persone, 201 veicoli e 29 esercizi pubblici. Sono state, invece, 18 le infrazioni al Codice della Strada contestate.