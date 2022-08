Assenteismo in Provincia, dipendente condannata a risarcire l'ente per la false strisciate di ingresso e uscita

Timbrava il cartellino e poi usciva dall’ufficio. La Corte dei conti ha condannato una dipendente assenteista a risarcire la Provincia di Perugia per 1.328 euro e 14 centesimi.

La Procura regionale contabile ha portato in giudizio la dipendente, difesa dagli avvocati Francesco Falcinelli e Massimo Lipparini, ha seguito di un’indagine e un processo relativi a fatti del 2009, quando venne scoperto che sei impiegati avevano sottratto 165 ore di lavoro all’ente provinciale.

La contestazione riguardava “una vicenda di responsabilità amministrativa correlata a condotte di allontanamento dal posto di lavoro di alcuni dipendenti della Provincia di Perugia senza la regolare timbratura del badge ed alle conseguenti indagini”.

La posizione della dipendente è stata definita con un “non doversi procedere per estinzione del reato ascritto (analogamente a tutti gli altri imputati) per intervenuta prescrizione”. Il processo contabile era stato sospeso in attesa della definizione del penale.

I giudici contabili hanno riaperto il procedimento e condannato la donna al pagamento di 500 euro per il danno d’immagine e 828 euro di danno patrimoniale relativo alle assenze ingiustificate del periodo tra maggio e dicembre 2009. Condanna anche al pagamento delle spese processuali di 624,88 euro.