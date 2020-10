Assalto al bancomat di San Sisto, la banda messa in fuga dalla polizia

Hanno sradicato lo sportello automatico della filiale Unicredit utilizzando un carro attrezzi rubato. Poi, prima di riuscire a mettere le mani sulla cassa, si sono trovati gli agenti della Volante davanti. I poliziotti sono subito intervenuti dopo l'entrata in funzione del sistema d'allarme della banca, erano impegnati nella normale attività di controllo e in quei momenti, intorno alle 2,30, non lontanti da viale San Sisto.

Secondo quanto è stato possibile appurare, il gruppo di ladri era già a bordo dell'auto di grossa cilindrata preparata per la fuga, uno di loro avrebbe infilato una mano sotto la giacca, a scopo precauzionale in quel momento sarebbe stato esploso un colpo in aria. La banda si è data comunque alla fuga.

L'assalto ha destato nel cuore della notte tutto il quartiere che già da tempo si è mobilitato per ripetuti episodi di degrado e criminalità, non ultimi ripetuti furti nei garage.